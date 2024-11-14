HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ev sahibi geçmişte çocuğu ses yaptığı için kiracısını kolundan vurdu! Vurulan adamın eşi ise şahsa saksı fırlattı...

Ev sahibi geçmişte çocuğu ses yaptığı için kiracısını kolundan vurdu! Vurulan adamın eşi ise şahsa saksı fırlattı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.11.2024 10:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akıl almaz kavga! Kiracısına geçmişte ses yaptığı için sinirlendi, uyarıda bulundu. Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ev sahibi kiracısını kolundan vurdu. Bunu gören yaralı adamın eşi camdan ev sahiplerine saksı fırlattı.

Ev sahibi geçmişte çocuğu ses yaptığı için kiracısını kolundan vurdu! Vurulan adamın eşi ise şahsa saksı fırlattı...

Sarıyer'de 12 Kasım gün saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 katlı binanın en üst katında oturan kiracı 30 yaşındaki Cihan K. ile ev sahibi 60 yaşındaki Öztürk Ç. arasında geçmişte gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

ISTANBUL---SARIYER’DE-EV-SAHIBI-GURULTU-_420521_124010

ÇEKİP VURDU...

Tartışma komşuların araya gitmesiyle sonlandı. Bir süre sonra ev sahibi Öztürk Ç., üst katında oturan kiracısının çocuğunun salonda zıplayarak gürültü yaptığını öne sürerek Cihan K.’yı uyardı. Tarafların arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Silahını çeken ev sahibi Öztürk Ç., kiracısı Cihan K.’yı kolundan vurdu.

ISTANBUL---SARIYER’DE-EV-SAHIBI-GURULTU-_420522_124010

SAKSI FIRLATTI

Can havliyle binadan çıkan kiracı, yaralı halde karşı binadaki komşusuna sığındı. O sırada Cihan K.’nın eşi de dairenin penceresinden dışarıya çıkan ev sahibi Öztürk Ç.‘ye saksı fırlattı.

ISTANBUL---SARIYER’DE-EV-SAHIBI-GURULTU-_420523_124010

EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı Cihan K.’yı ambulansla tedavi edilmek üzere Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

ISTANBUL---SARIYER’DE-EV-SAHIBI-GURULTU-_420524_124010

GÖZALTINA ALINDI

Cihan K.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırgan ev sahibi Öztürk Ç.’yi olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı.

ISTANBUL---SARIYER’DE-EV-SAHIBI-GURULTU-_420527_124010

(DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kavga silah Kiracı gürültü
En Çok Okunan Haberler
Cani için ekipler seferber oldu! Karısını kemerle boğarak katletti, çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Cani için ekipler seferber oldu! Karısını kemerle boğarak katletti, çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Atatürk için diktatör çıkışı tepki çekti

Atatürk için diktatör çıkışı tepki çekti

'Ekonomik olarak tatmin ediyor' Onun için öğretmenliği bıraktı!

'Ekonomik olarak tatmin ediyor' Onun için öğretmenliği bıraktı!

'Maaşı daha fazla! Daha erken oluyorlar' Emeklilikte '7 yıl' kuralı

'Maaşı daha fazla! Daha erken oluyorlar' Emeklilikte '7 yıl' kuralı

Fenomenlerin fuhuş ortaklığı! Sosyal medya hesaplarından müşteri bulmuşlar: Sevgilisinin yaptığını öğrenince harekete geçti

Fenomenlerin fuhuş ortaklığı! Sosyal medya hesaplarından müşteri bulmuşlar: Sevgilisinin yaptığını öğrenince harekete geçti

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Peş peşe kritik kararlar: 'Her ne olursa olsun 2 yılı geçmeyecek'

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Peş peşe kritik kararlar: 'Her ne olursa olsun 2 yılı geçmeyecek'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.