Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığında kan aktı! Silahını çıkarıp böyle vurdu
Mynet Haber
40 dakika önce
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İstanbul'da ev sahibi ile kiracılar arasındaki zam tartışmasında kan aktı. Ev sahibi Ahmet Göksu, uzlaşmak için çağırdığı kiracısı Umut Yalçın'ı silahla vurdu. Kasığından vurulan Yalçın yaralanırken; şüpheli ev sahibi Göksu ise tutuklandı.
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