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Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığında kan aktı! Silahını çıkarıp böyle vurdu

Mynet Haber

Mynet Haber

40 dakika önce

İstanbul'da ev sahibi ile kiracılar arasındaki zam tartışmasında kan aktı. Ev sahibi Ahmet Göksu, uzlaşmak için çağırdığı kiracısı Umut Yalçın'ı silahla vurdu. Kasığından vurulan Yalçın yaralanırken; şüpheli ev sahibi Göksu ise tutuklandı.

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