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  4. Ev sahibi kaçmıştı! Parti evindeki ölümün sırrı çözüldü

Ev sahibi kaçmıştı! Parti evindeki ölümün sırrı çözüldü

07.11.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de dün ev sahibinin kaçtığı parti yapılan dairede başından vurulmuş halde ölü bulunan, arkadaşlarının intihar ettiğini iddia ettikleri Ozan Oğuz'un cinayete kurban gittiği ortaya çıkarıldı. Parti yapılan evin sahibi, kız arkadaşı ve bir arkadaşının evden panikle kaçtıkları anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ev sahibi kaçmıştı! Parti evindeki ölümün sırrı çözüldü

İddiaya göre, Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde dün, 6 katlı binanın çatı katında İlkay U. evinde parti düzenledi. Gece saatlerinde parti yapmak için evde toplanan 6 kişi sabah saatlerine kadar eğlendi. Sabah saatlerinde evden silah sesi yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 26 yaşındaki Ozan Oğuz'un başına vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı.

EVDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, evde bulunan T.D. ve B.K. isimli iki kişiyi gözaltına alırken yaptıkları aramada çok miktarda kubar ve metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde ve hassas terazi buldu. Evde bulunan diğer 3 kişinin kaçtığı tespit edilirken, ekiper kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada E.T., İ.U ve B.T. isimli kişiler kısa sürede yakalandı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARTTI

Gözaltına alınan T.D., B.K., E.T., İ.U. ve B.T. Emniyette tek tek sorguya alındı. "Kafasına silah sıkarak intihar etti" diyen şüpheliler çelişkili ifadeler verdi. Yapılan sorgu ve elde edilen deliller doğrultusunda olayın intihar değil cinayet olduğunun tespit edildiği açıklandı. 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürme ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

EVDEN ÇIKTIKLARI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay sonrası ev sahibi, kız arkadaşı ve bir arkadaşının evden çıktığını anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ev sahibinin ilk başta çevreyi gözetleyerek evden çıktığı, ardından kız arkadaşının panik halinde çıktığı bir süre sonra ise diğer kişinin çıktığı görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenler
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