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Ev sahibi kapı dürbününden o anları kaydetti! Fark edince bakın ne yaptılar

15.10.2023 13:20 | Son Güncelleme:
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Sultangazi'de binanın giriş kapısının şifresini kırarak içeri giren hırsızlar tek tek daire kapılarını zorladı. Birinci katta bulunan dairenin kapısını zorlayan hırsızlar, ev sahibinin kapı dürbününden kendilerini görüntülediğini fark edince olay yerinden kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Ev sahibi kapı dürbününden o anları kaydetti! Fark edince bakın ne yaptılar

Olay, yaklaşık bir hafta önce İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde binanın giriş kapısının şifresini kıran iki hırsız içeri girdi.

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Dairelerin kapılarını zorlayan hırsızlar, birinci kata çıktıklarında ilk olarak Burak Yıldırım'ın kapısını zorladı.

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Kapının kilitli olmasından dolayı açamayan hırsızlar yan dairenin kapısını zorlamaya başladı.

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İçeride olan ev sahibi, kapı dürbününden baktığında iki hırsızın daire kapısını zorladığını gördü.

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Cep telefonu kamerası ile kapı dürbününden hırsızları görüntülemeye başladı.

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FARK EDİNCE KAÇTILAR

Bir süre kapıyı zorlayan hırsızlar, içeriden gelen seslerin ardından kapı dürbününden birinin kendilerini görüntülediğini fark edince olay yerinden kaçtı. Hırsızların kapıyı zorladığı anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Mahalle sakinleri ise son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığını belirtirken, geçtiğimiz günlerde başka bir apartmana giren iki kapşonlu hırsızın daire kapılarını zorladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, girdikleri dairelerden birinden çanta çalan hırsızların bina girişinde çantanın içini boşalttıkları ve olay yerinden kaçtıkları anlar yer alıyor.

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"KOMŞUM FARK EDİNCE KAPI MERCEĞİNDEN VİDEO KAYDI ALIYOR"

Evinin kapısı zorlanan Burak Yıldırım, "Ben iş yerine giderken, öğlen saat 12.00 sıralarında gerçekleşiyor olay. Önce bizim kapıyı zorluyorlar, kilitli olduğu için açamıyorlar. Diğer daireye yani karşı komşuma yöneliyorlar. Binaya girenler ve daire kapılarını zorlayanlar iki kişiler. Aşağıda da bir gözlemcileri olduğunu düşünüyorum. Dış kapıyı zorlamışlar zaten ufak bir zedeleme var. Şifreyi kırarak rahatlıkla kapıyı açmışlar. Daireyi tekrardan zorlamışlar. Kapı kilitlerini bayağı bir kırıp zorlamışlar. Ama lakin kapıyı açamayınca tekrardan yan komşunun kapısını zorlamışlar. Komşum fark edince kapı merceğinden video kaydı alıyor. Videoya aldığı zaman hırsızlar kapı kilidinden bakıyorlar. Kapı kilidinden bir kişi izlendiğini görünce panik yapıp kaçıyorlar.

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"BU ÇEVREDE ÇOK HIRSIZLIK VAKASI OLUYOR"

Şikayetçi olduk. Karakola bilgisini verdik parmak izi alındı. Bu çevrede çok hırsızlık vakası oluyor. Yaklaşık 3 ay falan önce ayakkabıları falan çalmışlardı. Ama hırsızlık teşebbüsünde bulunmamışlardı" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi hırsızlık

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