Ev sahibi kardeşim gelecek dedi... Evden çıkmak istemeyen kiracı çareyi evi yakmakta buldu!

İstanbul'da akıl almaz olay! Dün sabah saatlerinde Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre kiracı evden çıkmak istemedi, sinirlenip evi yaktı!

Abdullah Gündoğdu, 2 senelik kiracısı Ali B.'yi aylar öncesinden kardeşinin geleceğini söyleyerek evi boşaltmasını istedi. Bu süre zarfından Ali B. evi boşaltmayınca ikili arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın ardından Ali B. evin odalarına kolonya döküp yaktıktan sonra ortalıktan kayboldu. Ekipler Ali B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

'EVİ YAKIYORUM HAKKINI HELAL EDİN'

Konuyla ilgili Abdullah Gündoğdu, "2 sene önce burayı birine kiraya verdim. Kardeşimin geleceğini ve kendisine ev bulup çıkmasını istedim. İki gün önce ev bulup bulmadığını sorduğumda bana binayı yakacağını söyleyip tehdit etti. Bu sabah işe kalktığımda her yerde duman vardı. İtfaiye içeri girdiğinde durum bu şekildeydi. Ailenin içeride olduğunu düşünüp kapıyı zorladık ama kıramadık. İtfaiye ekipleri de kapıyı kıramayınca camdan içeri girdi ve yangını söndürdü. Biz normal bir yangın olarak düşündük ama bu Ali denilen vatandaş evin belirli bölümlerini yakıp kaçıyor. Biz 06.30 gibi fark ettik. Evde kimse yoktu. Kardeşi kendisine, 'Ben evi yakıyorum. Hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum' şeklinde mesaj attığını söyledi. Madem sana bu mesajı attı bize neden söylemedin? Binada aşağı yukarı 20 nüfus var. Fark etmemiş olsaydık belki daha büyük facialara yol açacaktı" dedi.

(DHA)