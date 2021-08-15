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Ev sahibi-kiracı arasında kavga büyüdü, takviye ekipler sevk edildi

15.08.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da ev sahibi ve kiracı arasında başlayan kavgaya akrabalar da dahil oldu. Bölgeye takviye ekiplerin sevk edilmesi sonucunda olay son bulurken taraflar gözaltına alındı.

Ev sahibi-kiracı arasında kavga büyüdü, takviye ekipler sevk edildi

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi ile kiracı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmaya akrabaların da karışması üzerine olay giderek büyüyerek kavgaya dönüştü.

BÖLGEYE TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kalabalıklaşan grubu ayırmakta zorlanırken destek ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte kavga son buldu.

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Olayla ilgili taraflar gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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