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  4. Ev sahibi-kiracı geriliminde son perde! Perdeyi tutuşturup, evi ateşe verdi

Ev sahibi-kiracı geriliminde son perde! Perdeyi tutuşturup, evi ateşe verdi

03.12.2024 08:48
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Ev sahibi ile kiracılar arasında bir süredir devam eden 'fahiş fiyat' tartışmalarıyla başlayan gerilimli süreçte, gelinen son nokta endişe yarattı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı evi ateşe verdi.

Ev sahibi-kiracı geriliminde son perde! Perdeyi tutuşturup, evi ateşe verdi

Kocaeli'deki olay, 23.00 sıralarında Bekirdere Mahallesi Sezer Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Baykal’a ait evde kalan kiracı bir süredir kirasını ödemeyince, ev sahibi kiracısını evden çıkarmak istedi.

EVİ ATEŞE VERDİ

Uzun süredir eve de uğramayan, eşyalarını da almayan kiracı, akşam saatlerinde geldiği daireyi ateşe verdi.

Yangını fark eden bir taksi şoförü, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

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"KENDİ EŞYALARINI TUTUŞTURAMADI, PERDEYİ YAKTI"

Kiracılarının 3 aydır eve gelmediğini, kira da ödemediğini söyleyen ev sahibi İbrahim Baykal, "3 aydan beri eve gelmiyorlar. Bugün eşyaları alacaktı almadı, dün alacaktı almadı. Bu akşam da geldiler evi yaktılar, kaçtılar. Yatıyordum, arabanın sesine kalktım. Balkondan baktım, dışarıya koydukları kendi eşyalarını yakmaya çalışıyorlar. Onu yakamadılar, perdeyi tutuşturdular. Ben aşağıya inene kadar kaçtılar" diye konuştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli Kiracı ev sahibi
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