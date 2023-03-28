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Ev sahibi-kiracı ilişkilerinde yeni sayfa! Komisyon istenmeye başlandı: 'Yaklaşık rakam...'

28.03.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan kira fiyatları, ev sahibi-kiracı ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına yol açtı. İstanbul'da evden çıkmak için para isteyen kiracıdan sonra evin satılacağını duyan bazı kiracılar satıştan komisyon istemeye başladı. Ev sahipleri de dava ile uğraşmamak için bu duruma sıcak bakarken Emlak Kooperatifi Başkanı Ulvi Özcan, "Buna hava parası diyebilirsiniz, belki komisyon da diyebilirsiniz. Böyle bir para dönmeye başladı. Yaklaşık rakam yüzde 5-10 civarı arasında" dedi.

Ev sahibi-kiracı ilişkilerinde yeni sayfa! Komisyon istenmeye başlandı: 'Yaklaşık rakam...'

İstanbul'da ev sahibi-kiracı ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. İddiaya göre evin satılacağını duyan bazı kiracılar satıştan komisyon istemeye başladı. Ev sahipleri de dava ile uğraşmamak için bu duruma sıcak bakıyor.

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PEK ÇOĞU KENDİNDE BUNU HAK GÖRÜYOR

Evden çıkmak için para isteyen kiracıdan sonra artık durum başka bir duruma evrildi. İddiaya göre villa veya lüks rezidansını satmak isteyen ev sahipleri bu kez de kiracısının komisyon talebiyle karşı karşıya geliyor. Ev sahipleri kiracıyı çıkarmak için dava açmak ile uğraşmak istemiyor. Çünkü, sürecin karara bağlanması seneler alıyor. Kiracıya 'evden çık yüzdesi vermek' ev sahiplerinin de işine geliyor. Kiracılar da hem ev bulmakta zorlandıkları hem de ödedikleri kiranın en az 2-3 katı fiyatla karşılaşınca, pek çoğu bu komisyonu kendinde hak görüyor.

"RAKAM YÜZDE 5-10 CİVARINDA"

Emlak Kooperatifi Başkanı Ulvi Özcan, "Buna hava parası diyebilirsiniz, belki komisyon da diyebilirsiniz. Böyle bir para dönmeye başladı. Yaklaşık rakam yüzde 5-10 civarı arasında. Bizim 3 milyon 500 bin dolara satmaya çalıştığımız bir yer vardı. Satın alan kişi 'Buraya 3 milyon 200 bin dolar veririm, kiracı ile de bir şekilde helalleşmeye çalışırım' dedi. 200 bin dolar gibi bir şeyi kafasında maliyet olarak hesaplamış oluyor. Yer göstermeye izin vermeyen kiracılar dahi var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kiracı ev sahibi

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