Ev sahibi kiracı kavgası karakolda bitti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında ‘evden çıkmama” meselesinden çıkan kavga karakolda bitti.
İddialara göre, Yeni Mahalle’de evi bulunan E.E. (51), çeşitli bahanelerle kiracısı G.K.’den (32) evi boşaltmasını istedi. G.K.’nin “Bu kış günü nereye gideyim” söylemi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle E.E., G.K.’yi darp etti. Bunun üzerine G.K.’nin polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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