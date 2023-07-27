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Ev sahibi-kiracı kavgasını ayırmak istedi, canından oldu! Kardeşi 'vur' dedi, ağabeyi 14 yerinden bıçakladı

27.07.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'den gelen haber kan dondurdu! Ev sahibiyle kiracının kavgasını ayırmak isteyen komşu aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Ev sahibi S.K. kavga sırasında ağabeyi İ.K.'ye bıçak vererek 'vur' dedi. Kavgayı ayırmak isteyen masum komşu 14 yerinden bıçaklandı. Dehşete düşüren olayın ardından S.K. ve İ.K. kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ev sahibi-kiracı kavgasını ayırmak istedi, canından oldu! Kardeşi 'vur' dedi, ağabeyi 14 yerinden bıçakladı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ev sahibi ile kiracı kavgasını ayırmak isteyen komşu canından oldu. Kardeşi ’Vur’ dedi, ağabeyi 14 kez bıçakladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARDIM ETMEK İSTEDİ, CANINDAN OLDU

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Karabağlar Mahallesi 5756/1 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, M.B., karşı komşusuyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı. Bir süre sözlü tartışan ikiliye ev sahibi S.K.’nin de karışmasıyla, ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı. Bunu gören komşu Şeraffetin Yüce ise kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavga esnasında S.K., evden aldığı bıçağı ağabeyi İ.K.’ye vererek ‘Vur bıçağı’ demesi üzerine kavgayı ayırmak için araya giren Yüce’yi bıçakladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 14 yerinden bıçaklanan ve durumu ağır olan Yüce’yi hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Yüce, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AĞABEY İLE KARDEŞ TUTUKLANDI

Öte yandan, olaya karıştığı belirlenen ve polis ekiplerince gözaltına alınan S.K. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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