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  4. Ev sahibi kiracısının kabusu oldu: Yüzde 25'ten fazla zam alamayınca çileden çıkarttı! "Kafamızdan aşağı pis sular akıyor, zulüm altında yaşıyoruz"

Ev sahibi kiracısının kabusu oldu: Yüzde 25'ten fazla zam alamayınca çileden çıkarttı! "Kafamızdan aşağı pis sular akıyor, zulüm altında yaşıyoruz"

23.07.2024 10:37
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İstanbul'da istediği zammı alamayan ev sahibi çileden çıktı, kiracısını kendince cezalandırma yöntemi 'pes' dedirtti. Ev sahibinin istediği zammı kabul etmeyip yasalara uygun orandaki zamlı kira ücretini gönderen kiracı neye uğradığını şaşırdı. Kiracı Zehra Çavdar, "Kafamızdan aşağı pis sular akıyor. Ev sahibinin zulmü altında yaşıyoruz” diyerek isyan etti.

Ev sahibi kiracısının kabusu oldu: Yüzde 25'ten fazla zam alamayınca çileden çıkarttı! "Kafamızdan aşağı pis sular akıyor, zulüm altında yaşıyoruz"

Yüzde 25 kira zammı sınırı uygulaması sona ermeden önce Kağıthane'de ev sahibiyle kiracı arasındaki tartışma, kiracının pis su akan tuvaletinin tavanının tamir olmamasıyla sonuç buldu. İddiaya göre ev sahibi tavanı tamir ettirmediği gibi mesajlara da cevap vermedi. Duruma isyan eden kiracı Zehra Çavdar CİMER’e şikayet dilekçesi oluşturdu.

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KİRAYI 5 BİNDEN 17 BİN LİRAYA ÇIKARACAKTI!

Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde bir sokakta bulunan binada yaşayan kiracı Zehra Çavdar (43), ev sahibi N.Y.. ile kira zammı nedeniyle tartışma yaşadı. İddiaya göre N.Y.., yüzde 25 oranından fazla zam yapmak istedi ve kirayı 5 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak istedi. Zammı kabul etmeyen Zehra Çavdar, yüzde 25 oranında kirasına zam yaptı. Ardından da ev sahibine zamlı kirayı göndererek önümüzdeki sene Haziran ayında da enflasyon oranına göre zamlı göndereceğini söyledi.

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İSTEDİĞİ ZAMMI ALAMAYINCA TAVANI TAMİR ETTİRMEDİ

Daha sonra da ev sahibi kadına mesaj atarak kirayı gönderdiğini belirtti. Ev sahibi N.Y.. ise “kirayı eksik yatırmışsınız, yüzde 25 kalktı. Lütfen zammı uygulayın” diye cevap verdi. Bunun üzerine kiracı Zehra Çavdar ise, “N. hanım kiraya zam yapma zamanı Hazirandaydı ve yüzde 25’lik zammınız uygulanmıştır. Bu durumda önümüzdeki 2025 yılının Haziran ayına kadar bu şekilde alacaksanız. 2025 yılının Haziran ayında ise TÜFE oranı ne ise kiraya tekrar zam uygulaması yapılacaktır” diyerek yanıt verdi.

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“TAVANDAN PİS SU YAĞIYOR, ÇÖKECEK”

Kiracı Zehra Çavdar ardından ev sahibine, “Tuvaletten üstümüze çok kötü pis su yağıyor. Lütfen bu sorun ile ilgilenin. Tavandan pis su yağıyor, tavan çökecek, tuvaleti kullanamıyoruz. Duşta aynı yerde olduğu için kullanamıyoruz” mesajını yazdı. Ancak ev sahibi N.Y.., yazılan mesajlara cevap vermediği gibi tamiratı da yaptırmadı. Duruma adeta isyan eden Zehra Çavdar CİMER’e şikayet dilekçesi oluşturdu. Evin tuvalet kısmını da kayda alan Çavdar yaşadıklarını anlattı.

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“EV SAHİBİNİN ZULMÜ ALTINDA YAŞIYORUZ”

Kiracı Zehra Çavdar, “Ev sahibim geçen ay zam zamanında çok yüksek oranda kira istedi. Bunu kabul etmediğimden dolayı şu tuvaletin pis suyu tepemizden aşağı akıyor. Yap diyoruz yapmıyor. Kendisine TÜFE oranından zam verecektim geçen ay haziran ayında. Onu da kabul etmeyip gerçekten çok büyük rezaletler çıkardığı için ben de yüzde 25 hakkımı kullandım. Bu nedenle şu an bu tadilatları yapmıyor. Kafamızdan aşağı pis sular akıyor. Gerçekten çok mağduruz. Ev sahibinin zulmü altında yaşıyoruz. Geçen ay 25 beş oranında zammı kabul etmeyip daha yüksek zam isteyen ev sahibi, her sene zaten bir sorun çıkarıyor özellikle son iki yıldır. Bu senede tuvaletin tavanından pis sular tepemize akıyor ve bu sorunla ilgilenmiyor. Paraya gelince alıyor. Yüksek oranda zam yapamadığı için bu sene evin hiçbir tadilatıyla ilgilenmeyip bizi mağdur ediyor. Gerçekten çok mağdurum” dedi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi
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