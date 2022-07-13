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Ev sahibi 'Ne yapabilirim' diyerek paylaştı! Sosyal medyada '850 Euro' tartışması

13.07.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi-kiracı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Evden çıkarılan kiracı, 850 euro verdiği depozitoyu güncel kurdan geri isteyince ev sahibi, eski kur fiyatından 3 bin lira yolladığını ancak bunu kiracının kabul etmediğini ifade etti. Kiracısı ile arasında yaşananları anlatan ev sahibinin "Ne yapabilirim?" diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü.

Ev sahibi 'Ne yapabilirim' diyerek paylaştı! Sosyal medyada '850 Euro' tartışması

Ev sahibi-kiracı arasında yaşanan anlaşmazlığa bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan '850 Euro' anlaşmazlığını konuşuyor. Bir ev sahibi, çıkardığı kiracısından depozito olarak aldığı 850 Euro karşılığında eski kurdan 3 bin TL gönderdiğini aktardı. Kiracısının bunu kabul etmediğini ve 17 bin TL istediğini ifade eden ev sahibi 'Ne yapabilirim' diyerek yardım istedi.

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"Evden çıkardım diye böyle uğraştırıyor beni" diyen ev sahibi paylaşımında şunları ifade etti:

"Merhaba, benim 1 tane dairem var. Kiracım 8 yıldır oturuyor. Kirası 4 bin liraydı, bu sene 9 bin TL yapmak istedim enflasyondan ötürü. Adam 6 bin liradan fazla vermem dedi. Binbinr türlü uğraştım sonunda çıktı evden. Bundan zamanında 2 depozito almıştım ama euro olarak verdi. 850 Euro almıştım. Şimdi benden depozitoyu geri istiyor, hesabına 3 bin TL yolladım. Benden 17 bin TL vermemi istiyor. Ben de o zaman kur 3.5 liraydı hatta 10 lira fazla attım. Daha ne istiyorsın dedim, ban diyor ki şimdiki kurla at. Evden çıkardım diye böyle uğraştırıyor beni. Tamam 5 bin lira atayım dedim ona da yok diyor ne yapabilirim?"

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Son dakika: Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kira sözleşmelerinde bu maddelere dikkat Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kira sözleşmelerinde bu maddelere dikkat

SOSYAL MEDYA '850 EURO' TARTIŞMASI

Ev sahibinin yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum gelirken kullanıcılardan bazıları kirayı TL olarak ödediği için depozitonun da TL olarak geri verilmesi gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ev sahipleri kirayı sürekli arttırsın ama dwpozitoyu geri vermeye gelince 5 yıl ömce neyse onu geri versin öyle mi, ayıp ayıp yazik değil mi o kiracıya parası pul olmuş olmuyor mu, ben anlamam kiraya yapilan zam orani kadar depozito da nemalanmalı bence yazik değil mi kiracıya 3000 tl veriyor depozito 5 yıl sonra aynı parayı geri al, kirası bilmem nerelere gelmiş....
Şimdi konuyu şöyle özetlemek lazım kira kontratına Euro depozito yazıldıysa ve kur sabitlenmesiyse kiracı haklı. Euro verdiği depozitoyu Euro olarak geri alır. Ev sahibi kusura bakmasın alırken iyi de verirken mi kötü kiracı. Kendi kiracıya yüzde yüzden fazla zam yaparken enflasyon varda kiracı parasını isterken neden zoruna gidiyor. Aç gözlülük böyle işte insandaki kendi hakkı olunca haklı ama başkası haklı olduğunda çamura yatıyor
bu iş çözülürse şuan ki elektirik ve su abonelik depozitolarıda çözülür.yıllarca depozito olarak kalan para abonelik bittiğinde de kadük kalıyor buda ayrı bir muamma. ama o tarihte depozito hesaba euro olarak mı verildi euro ise euro olarak ödeme yapılmalı tl ise tl olarak ödenmeli çünkü o depozito kullanılması için verilmiyor. elde dursun diye veriliyor

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