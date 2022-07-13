Ev sahibi 'Ne yapabilirim' diyerek paylaştı! Sosyal medyada '850 Euro' tartışması

Ev sahibi-kiracı arasında yaşanan anlaşmazlığa bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan '850 Euro' anlaşmazlığını konuşuyor. Bir ev sahibi, çıkardığı kiracısından depozito olarak aldığı 850 Euro karşılığında eski kurdan 3 bin TL gönderdiğini aktardı. Kiracısının bunu kabul etmediğini ve 17 bin TL istediğini ifade eden ev sahibi 'Ne yapabilirim' diyerek yardım istedi.

"Evden çıkardım diye böyle uğraştırıyor beni" diyen ev sahibi paylaşımında şunları ifade etti:

"Merhaba, benim 1 tane dairem var. Kiracım 8 yıldır oturuyor. Kirası 4 bin liraydı, bu sene 9 bin TL yapmak istedim enflasyondan ötürü. Adam 6 bin liradan fazla vermem dedi. Binbinr türlü uğraştım sonunda çıktı evden. Bundan zamanında 2 depozito almıştım ama euro olarak verdi. 850 Euro almıştım. Şimdi benden depozitoyu geri istiyor, hesabına 3 bin TL yolladım. Benden 17 bin TL vermemi istiyor. Ben de o zaman kur 3.5 liraydı hatta 10 lira fazla attım. Daha ne istiyorsın dedim, ban diyor ki şimdiki kurla at. Evden çıkardım diye böyle uğraştırıyor beni. Tamam 5 bin lira atayım dedim ona da yok diyor ne yapabilirim?"

SOSYAL MEDYA '850 EURO' TARTIŞMASI

Ev sahibinin yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum gelirken kullanıcılardan bazıları kirayı TL olarak ödediği için depozitonun da TL olarak geri verilmesi gerektiğini savundu.



