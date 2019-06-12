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Ev sahibi olanlar mutluluk gözyaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 22:52 | Son Güncelleme

HATAY'ın Altınözü ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yaptırılan 384 konuttan 322’si sahiplerini buldu.

Hüseyin BOZOK/ALTINOZU (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yaptırılan 384 konuttan 322’si sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen kura çekiminde ismi çıkanlar ev sahibi olmanın sevinciyle gözyaşı döktü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonunda, TOKİ Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Türkiye geneli 500 bin konut projesi kapsamında Altınözü Toplu Konut Projesi’nin konut alma hakkı ve konut belirleme kura çekilişi noter eşliğinde gerçekleştirildi.

Altınözü Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura çekim töreni düzenlendi. Karsu Mahallesi’nde yapımı devam eden 384 konutun, 322’sinin sahiplerini bulacağı kura çekimi öncesinde konuşan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, TOKİ’nin Altınözü’nde yaşanan konut sıkıntısının büyük bir bölümünü giderdiğini belirtti. Kaymakam Uygur, konutların bulunduğu bölgenin yeni bir mahalle olacağını ve mahallenin adının da Zeytindalı Mahallesi olarak belirlendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından geçilen kura çekiminde ilk kurayı TOKİ Başkanlığı Proje Sorumlusu Murat Sırt ile Kaymakam Uygur birlikte çekti. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde 2+1 konut için başvuru yapan 214 kişiden 177’si ev sahibi olurken, 3+1 için başvuran 145 kişinin tamamı ev sahibi olma sevincini yaşadı. Kura çekimi sonrası 2 + 1 daire sahibi olan Necmettin - Şefika Aslan çifti gözyaşlarını tutamayarak çok mutlu olduklarını ifade etti.

EV SAHİBİ OLDU, ŞEKER DAĞITTI

61 yaşında ev sahibi olduğunu dile getiren, ismini açıklamayan bir hak sahibi ise emeği geçen herkese teşekkür ederek çok mutlu olduğunu, devamını istediklerini ve kendileri gibi bir süre evsiz olduğunu söyledi. Hak sahibi ev sahibi olmanın sevinciyle kura törenine katılanlara şeker dağıttı. Yıllar önce akciğer kanserinden eşini kaybeden Ayşe Keçeli ise daha önce beş kez kura çekimine katıldığını ancak kendisine çıkmadığını belirterek yıllar sonra ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Askerdeki oğlunun adına kura çekimine katıldığını dile getiren Ahmet Dönmez ise emeği geçen herkese teşekkür ederek artık oğlunu evlendirebileceğini kaydetti. Dört yıl önce eşini kanserden kaybeden 28 yaşındaki iki çocuk annesi bir hak sahibi de kiradan kurtulacağı için çok sevindiğini belirtti.

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