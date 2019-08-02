Ev sahibi oldu, sevinçten ağladı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca emekliler için inşa edilen 752 konutun kura çekimi yapıldı. Kurada, 3+1 ev hakkı kazanan Firdevs Tuncay sevinç gözyaşı döktü, "Evim yoktu, şu an çok mutluyum" dedi.

Çorum'da, TOKİ tarafından Kuruçay bölgesinde emekliler için inşa edilen 752 konutun kura çekimi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 3 bin 666 kişinin ev sahibi olmak için başvurduğu kurada emekliler ve yakınları heyecanla bekledi. TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca'nın da katıldığı kurayı demir parmaklıklar arasından heyecanla takip eden Yiğit Garipoğlu (11) ilgi odağı oldu. Ailesiyle birlikte salona gelen küçük çocuk, çekilişi izledi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Kurada 2+1 daire için ismi okunan Elvan Kürekçi büyük mutluluk yaşadı. Kürekçi, "Çok mutlu oldum. Çıkmaz diyordum ama çıktı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Kurada 3+1 ev hakkı kazanan Firdevs Tuncay da sevinç gözyaşı döktü. Tuncay, "Evim yoktu, şu an çok mutluyum. Allah olmayanlara da versin" diye konuştu.

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