HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler

Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2020 19:57 | Son Güncelleme

Karabük’te, TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yarın açılacak başvuru ücretini bankaya yatırmak için bir gün öncesinden sıraya girdi.

Ev sahibi olmak için bir gün önceden bankanın önünde sıraya girdiler

Karabük Belen Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan bin 144 konutluk projede hak sahipliği sözleşmesi imzalanmayan ve başvuru önceliğine göre 2 Kasım- 31 Aralık arasında açık satışa sunulacak 455 konut için vatandaşlar, bir gün öncesinden banka önünde sıraya girdi. Yanlarında yiyecek ve içeceklerini getiren vatandaşlar, bankanın önünde zaman zaman sandalyelerin üzerinde, zaman zaman da yere koydukları minderlere oturarak, sıralarını bekledi. Polis ekipleri battaniye, minder ve sandalyeleri ile gelerek, kuyruğa giren vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı.

80a415001b8893300ad133aaa9729773

Sabah saatlerinden itibaren sıra beklediklerini söyleyen Yılmaz Mangaltepe, "TOKİ’nin ev satışı olduğu için sabah buraya geldik. Burada sıra ile nöbet tutuyoruz. Nasipse bir evimiz olacak inşallah" dedi.

517b75c8e920ae53d32aa51de50a4686

Evleri beğendiklerini belirten Turgut Uyanık, "TOKİ’nin kalan evleri satışa sunduğunu duyduk. Evlere baktık ve beğendik. Evler ekonomik olarak da iyi. Nasip olursa ev alacağız. Böyle kalabalık olacağını tahmin etmezdik. Erken geldik, diyecektim fakat geç bile kalmışız" diye konuştu.

493159d64fd1704ff2f014f4d39658c2

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aracın üzerinde unuttuğu para dolu çantayı yola düşürdü
Para dolu çantayı aracın üzerinde unuttu
İzmir son depremler! İzmir artçı depremler listesi! İzmir son deprem ne zaman oldu?
İzmir artçı depremler listesi!
Avcılar'da mangaldan sıçrayan alevler evin çatısını yaktı
Avcılar'da dehşet! Mangal keyfi faciaya dönüştü
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!
1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
31 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 31 Ekim 2020 Cumartesi!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.