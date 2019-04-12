Ev sahibi olmak için umutla beklediler

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından alt gelir grubuna yönelik sosyal konut projesi kapsamında yapımı süren konutların hak sahipleri, kura ile belirlendi. Yıllardır ev hayali kuran aileler, kurada isimlerinin okunduğunu duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Kemalpaşa ilçesi, Çambel mevkisinde toplam 679 konutun yapılacağı TOKİ projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi. Kemalpaşa Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nu dolduran aileler, kura çekimini heyecanla bekledi. Çekilişe çocukları ile birlikte gelen aileler arasında en büyük heyecanı engelliler ve yaşlılar yaşadı. Yıllardır ev hayali kuranlar, kuradan çıkan isimlerini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Çambel'de '3+1' olarak planlanan 397 konutta, yeterli başvuru yapılmadığı için başvuru yapan herkes hak sahibi oldu. '2+1' olarak inşa edilen 282 konutun sahipleri ise kura çekilerek belirlendi. Başvuruda bulunan 609 kişiden 2 şehit ailesi doğrudan hak sahibi sayılırken, 44 engelli vatandaştan kura ile 14'ü belirlendi. Kalan 30 engelliye ise normal başvuruların arasında ikinci şans verildi. Çekilişte 141 kişinin ismi ise yedek listeye alındı. Kemalpaşa 2'nci Noterliği denetiminde yapılan kura çekimini büyük bir umutla bekleyen Fatma Arslan (48), 26 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirterek, "Ev hayalim var, heyecanlıyım. Çıkarsa şansımıza. 26 yıldır yürüme engelliyim. Geniş bir ev hayalim var. Şimdi Örnekköy'de oturuyorum. Çıkarsa buraya taşınacağım. Malulen emekliyim. 7 kişi yaşıyoruz. Sadece kardeşim çalışıyor" dedi. Mustafa Çeker ve Ümmü Çeker çifti de, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli oğulları Gökhan Çeker (21) için başvuru yaptı. Baba Mustafa Çeker, mermer işinde çalıştığını ve hep kirada oturduğunu söyleyerek, "20 yıldır ev hayalim var. Hep geçici işlerde çalıştım. Oğlum hasta olduğu için sürekli hastaneye gitmek zorundaydım. Hep işten çıkardılar. Kiraya vereceğim parayı, oğlumun giderleri için kullanırım. Bu çocuğumun şansına çekilişe katıldık" diye konuştu. 14 yaşında bir de kızlarının bulunduğunu anlatan anne Ümmü Çeker ise Bornova'nın Doğanlar Mahallesi'nde kiralık evde oturduklarını söyleyerek şunları dile getirdi: "Çocuğum böyle olunca işimi bırakmak zorunda kaldım. Bakıcıya verecek param yok. Seyyar satıcılık yaparak geçindik. Zaman zaman su sattım, geçimimizi sağladık. Bu evi Gökhan için çok istiyorum. Evimizde her yer taş, yerde hasta oluyor. Ben de şeker hastasıyım. Onu tek başıma taşıyamıyorum. Eşim bir gün işe gitmezse zorlanıyoruz. Her ay 300 lira bez parası ödüyorum. Bu ev Gökhan için önemli. Ben çocuğumdan çok memnunum. Onun yoluna ölürüm. Çocuğumu çok seviyorum. Hep beni gözler geliyor muyum diye." HASTA OĞLU İÇİN BAŞVURDU Kurada adı çıkanlardan emekli Cahit Köse (56), yaşadığı mutluluğu eşi Hatice Köse ile paylaştı. Cahit Köse, "İki oğlum var, evli. Eşimle birlikte oturuyoruz. Hiç umudum yoktu. Şimdiye kadar ev sahibi olamadık. Allah büyük, şükürler olsun. Çok mutluyum. Hâlâ inanamıyorum. Kemalpaşa'da kirada yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra kendi evimizde oturacağız" dedi. Ev sahibi olmak için şansını deneyen ve kurada adı çıkan 44 engelliden biri olan Ramazan Aldemir (33) ise eşinin de kendisi gibi işitme engelli olduğunu anlatarak, "Kamuda belediye atölyesinde çalışıyorum. Başvurdum, çıktı. 12 yaşında lösemi hastası bir oğlum var. 9 aydır tedavi görüyor. Onun şansı oldu" diye konuştu. GÖZYAŞLARIYLA KUTLADILAR Kemalpaşa'da iki çocuğuyla yalnız yaşayan Birsen Bayraktar (39) mutluluktan ağlayarak, "Bu evi çocuklarım için istiyordum. Çok ihtiyacımız vardı. Asgari ücretle geçiniyorum. Çok şaşırdım, çıkacağını beklemiyordum" dedi. Yeni doğacak torunu için çekilişe katılan Gül Yaşar Mutluer de sevincini hamile kızı Halime Porsuk'a sarılarak kutladı. Mutluer, "Çok sevindim, evim yoktu. Yeni doğacak torunumun şansına bana çıktı. Çok dua ettim. Oğlum askerden bir ay önce geldi. Kaynanamın yanında oturuyordum. Evimiz yoktu. Hep hayalini kuruyordum" diye konuştu. 10 yıllık evli ve 1,5 yaşında kız çocuk sahibi İsa Su da, "Bu şartlarda ev almak çok zor. 10 yıllık evliyiz. Kira öder gibi ödeyeceğiz. Birkaç sefer ev almak istedim ama güvenemedim. Banka faizleri çok yüksek. Özel güvenlik şirketinde çalışıyorum. Tek hayalim buydu" ifadelerini kullandı. Aynı şirkette çalışan işçilerden Mustafa Özer ve Hüseyin Bozyaka da ev sahibi olmanın mutluluğunu birlikte yaşadı. Özer, "Sanayide çöp kamyonu kullanıyoruz. Çok mutluyuz. İki mesai arkadaşıyız. Aynı mutluluğu birlikte paylaşıyoruz" dedi.

