HABER

Ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlardan pankartlı eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 17:30 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir inşaat firması tarafından dolandırıldıklarını ve dairelerini alamadıklarını iddia eden bir grup vatandaş, yaptıkları basın açıklaması ile mağduriyetlerinin giderilmesi istedi.Atatürk Meydanı’nda toplanan bir grup vatandaş, bir inşaat firması tarafından dolandırıldıklarını belirterek, ellerindeki pankartlarla tepki gösterdi.

Ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlardan pankartlı eylem

Kahramanmaraş’ta bir inşaat firması tarafından dolandırıldıklarını ve dairelerini alamadıklarını iddia eden bir grup vatandaş, yaptıkları basın açıklaması ile mağduriyetlerinin giderilmesi istedi.
Atatürk Meydanı’nda toplanan bir grup vatandaş, bir inşaat firması tarafından dolandırıldıklarını belirterek, ellerindeki pankartlarla tepki gösterdi. Grup adına konuşan Yusuf Aksoy, dolandırıldıkları inşaat firmasının 2018 yılında yaptığı basın açıklamasında vatandaşların haklarının verileceğini hatırlattı. Aradan geçen zamana karşı haklarını geri alamadıklarını söyleyen Aksoy, "Yıllardır biriktirdiğimiz emeklerimiz ve hayallerimizi elimizden alan inşaat sahipleri A.K ve M.D. hesap vermeli. 2018 yılında yaptıkları açıklamada şirketin tüm projelerini bitireceklerini ve mağdur olanların da haklarının verileceğini söylemişlerdi. Ancak kimsenin mağduriyetini gidermemiş, ne projeleri bitirmiş ne de hak sahiplerine haklarını geri verdi" dedi.
Şirketin yetkililerinin üyelerden 44 milyon lira para topladığını ancak 8 milyon lira mal varlığı açıkladığını belirten Aksoy, "Aradaki 36 milyon lira nerede veya kimlerle. Ayrıca inşaat firması hayali proje yaparak 30 daireyi 63 kişiye satmıştır. Bizim isteğimiz ilgililerin adalet karşısına çıkarılıp, en ağır cezayı almalarıdır” ifadelerini kullandı.

Ev sahibi olmak isterken dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlardan pankartlı eylem

PARTNERŞeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?Şeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?
Tel Abyad’da hayvancılık faaliyetleri yeniden başladıTel Abyad’da hayvancılık faaliyetleri yeniden başladı
'İntihar' denilerek kapatılan dosya yeniden açıldı, hayatını kaybeden kadının tırnağında DNA örneği bulundu'İntihar' denilerek kapatılan dosya yeniden açıldı, hayatını kaybeden kadının tırnağında DNA örneği bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Dehşet veren olay! Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü!

Dehşet veren olay! Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü!

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

Beşiktaş'ta kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Ümraniye’de feci kaza: 1'i bebek 5 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı

3 kişinin ölmüştü! Ceza yağdı

Doğa Koleji satıldı mı? Açıklamanın ardından velilerden protesto

Velilerden Doğa Koleji protestosu

Ceren Özdemir'in öldürülmesi davası 23 Aralık'ta başlayacak

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.