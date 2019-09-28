Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Arnavutköy’de bir yıldır oturduğu evden ayrılmak isteyen kiracı, ev sahibinin depozitoyu vermemesine sinirlenince hıncını daireden çıkardı. Dairedeki tüm odaları tornavida ile çizen kiracı kapıları tekme atarak kırdı. Öfkeli kiracı evdeki kombiyi de söküp alarak, kayıplara karıştı. Kiracısı evi boşalttıktan sonra eve giren ev sahibi ise polise giderek şikayetçi oldu.

Ev sahibi - kiracı tartışması Arnavutköy’de yaşandı. Ev sahibi Hüseyin Vatansever Arnavutköy Merkez Mahallesi Ahenk sokaktaki dairesini 1 yıl önce M.Ö.’ye kiraya verdi. 1 yıl boyunca kiracısı olan M.Ö.’nün geçtiğimiz hafta evden çıkacağını ve Silivri’ye taşınacağını ev sahibi Hüseyin Vatansever’e söyledi.

Vatansever’ de evde bazı tamir ve tadilat işleri yapılması gerektiğini kiracısına söyledi. 1 yıl önce sıfır daireyi kiraya verdiğini belirten Vatansever, banyo, klozet ve kornişlerin tamir edilmesi için kira kontratı yaptıkları zaman kiracısından aldığı depozitodan harcama yapacağını, harcamalar sonrasında da geriye kalan parayı kiracısına vereceğini söyledi. Ancak kiracısı M.Ö kabul etmedi. 1 yıl önce ev sahibine verdiği bin lira depozitoyu geri isteyen M.Ö., ev sahibi ile anlaşamadı.