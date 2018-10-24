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Ev sahibi ve kiracının baltalı kavgası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda ev sahibi Kadriye U., kiracısı 3 yıldır evden çıkmayıp kira ücreti de vermediği için elinde baltayla camı-pencereyi kırdı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda ev sahibi Kadriye U., kiracısı 3 yıldır evden çıkmayıp kira ücreti de vermediği için elinde baltayla camı-pencereyi kırdı. Kiracı da elinde baltayla karşılık verince ortalık karıştı. Kiracının elindeki balta alınırken, yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Adapazarı Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıl önce bir ev satın alan Kadriye U., burada yaşayan kiracıdan parasını alamadı. Satıştan sonra kira ücretini vermediği gibi evden çıkmayı da kabul etmeyen Sefer D. ve ev sahibi arasında tartışma yaşandı. Eve, yanında oğullarıyla birlikte eline balta alıp giden Kadriye U., bütün cam ve pencereleri balta ile vurarak kırdı. Bu anlarda kendisini evden dışarıya atan kiracı da eline balta aldı. Ev sahibi ve kiracı, baltalarla sağa sola vurarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Kadriye U.'nun oğulları, Sefer D.'nin elinden baltayı alarak uyarılarda bulundu. İki taraf arasında arbede yaşanırken, kavgaya ses üzerine dışarıya çıkan komşular da karıştı. Kargaşa, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ev sahibi kadının camları kırması ve iki grup arasındaki arbede cep telefonu ile görüntülendi. Olay sonrası polise giden kiracı ve ev sahibi, birbirlerinden şikayetçi oldu.

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