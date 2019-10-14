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Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 21:05 | Son Güncelleme

 SİNOP'ta, Ümit U.

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, Ümit U. (32) tartıştığı ev sahibi Sebahat Türk'ü (89) bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Ümit U.'nun ifadesinde "Bir anda gözüm döndü, bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Kaleyazı Mahallesi Koca Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Binada kiracı olan Ümit U., ev sahibi Sebahat Türk ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Ümit U., mutfaktan aldığı bıçakla Türk'ü yaraladı. Türk aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, Ümit U. ise olay yerinden kaçtı. Sebahat Türk'ün çığlıkları üzerine daireye giden komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Türk'ün cansız bedeni polisin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Ümit U. kısa süre sonra polise teslim oldu. Şüpheli ilk ifadesinde "Bir anda gözüm döndü, bıçakladım" dediği öğrenildi.

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