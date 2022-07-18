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  4. Ev sahibi yayılan kokudan şüphelendi! Ekipler, kapıyı açtıklarında ise korkunç bir manzarayla karşılaştı

Ev sahibi yayılan kokudan şüphelendi! Ekipler, kapıyı açtıklarında ise korkunç bir manzarayla karşılaştı

18.07.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kiracısı 47 yaşındaki Rıza Göçmen'in yaşadığı daireden yayılan kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında ise yalnız yaşayan Göçmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Göçmen’in cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Ev sahibi yayılan kokudan şüphelendi! Ekipler, kapıyı açtıklarında ise korkunç bir manzarayla karşılaştı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Toros Mahallesi 825 Sokak üzerinde bulunan dört katlı apartmanın ikinci katında meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Rıza Göçmen'in yaşadığı daireden koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenen ve kiracısı Göçmen ile aynı apartmanda yaşayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler kapıyı açtıklarında Göçmen'in cansız bedeniyle karşılaştı.

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Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Göçmen’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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