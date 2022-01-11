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Ev sahibi zam yapan kiracı canlı yayında dehşet saçtı

11.01.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde ev sahibi, kirasına zam yapan bir kiracı, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak adeta dehşet saçtı. Canlı yayında satırla evin duvarlarını parçalayan kiracı binadaki asansör, güvenlik kameraları ve pencere camlarını da kırarak zarar verdi.

Serik’te ev sahibinin kiraya zam yapmasına kızan kiracı cinnet getirdi. Olay dün akşam saatlerinde Serik’in Akçaalan Mahallesi’nde yaşandı. Efkan E. isimli vatandaş, yurt dışında yaşayan ev sahibi ile telefonda kira artışı yüzünden tartışma yaşadı.

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CANLI YAYINDA YAPTI

Bunun üzerine sinirlenen kiracı Efkan E., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında eline aldığı satırla, önce kendi oturduğu dairenin duvarlarına sonra da apartmanda bulunan asansörün kapısı ve camları ile pencere camlarına, güvenlik kameralarına zarar verdi.

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KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Yaptığı canlı yayında bağırarak apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatan Efkan E. için ihbar üzerine olay yerine polisler geldi.

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Polis ekipleri, Efkan E.’yi gözaltına aldı. Karakola götürülen gencin ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. Öfkeli kiracı için apartman sahibi ve sakinlerinin davacı oldukları öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik
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