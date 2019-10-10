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Ev sahibine kızdı, evi yaktı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 13:02 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 2 katlı bir evin birinci katında çıkan yangın korkuttu.

Ev sahibine kızdı, evi yaktı iddiası

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 2 katlı bir evin birinci katında çıkan yangın korkuttu. İddiaya göre, evin boşaltılmasını isteyen ev sahibine kızan kiracının evi ateşe verdiği belirtildi.
Turgutlu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Ay Sokak üzerinde 2 katlı bir evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 112 Acil ambulansı sevk edildi. Binanın elektrik ve doğalgaz bağlantılarının kesilmesi sonrası itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yangın söndürme çalışmasına yan binada oturan bir vatandaş da su hortumuyla destek vermesi dikkat çekti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ev sahibine kızdı, evi yaktı iddiası
Öte yandan iddiaya göre, ev sahibi, kiracısı olan D.A.’ya evi boşaltmasını söyledi. Bu durumu öğrenen D.A.’nın oğlu S.A. evi ateşe vererek, olay yerinden kaçtı. İddiaya ilgili polis ekipleri de soruşturma başlattı.

Ev sahibine kızdı, evi yaktı iddiası

Ev sahibine kızdı, evi yaktı iddiası

Ev sahibine kızdı, evi yaktı iddiası

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