Ev sahibini bıçakla yaralayan hırsız yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, farklı günlerde 14 evi soyan ve hırsızlık yapmak için girdiği evin sahibi H.H.'yi bıçakla yaralayan Gökhan Y., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, 4 Eylül'de, Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. H.H., evine giren hırsız tarafından bıçaklanarak, yaralandı. Yakınlarınca hastaneye götürülen ve ağır yaralı olduğu belirlenen H.H., tedavisinin ardından taburcu edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, olay sonrası bisiklete binerek, kaçan hırsızın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu hırsızın, farklı günlerde 14 evi soyan Gökhan Y. olduğu saptandı. Operasyon için dün harekete geçen polis ekipleri, Gökhan Y.'yi Vişnelik Mahallesi'ndeki evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; çalıntı ziynet eşyaları, dizüstü bilgisayar, cep telefonları, sigara ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Gökhan Y.'nin, emniyetteki sorgusunun ardından 'yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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