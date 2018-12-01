Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de farklı tarihlerde 14 ayrı evden hırsızlık yapan ve girdiği evlerden birinde ev sahibi H.H.'yi bıçaklayarak yaralayan Gökhan Y., tutuklandı.

Yenikent Mahallesi'nde 4 Eylül günü yaşanan olayda H.H., evine giren kimliği belirisiz bir hırsız tarafından bıçaklandı. Şüpheli bisiklete binerek olay yerinden kaçarken, yaralanan H.H. hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin farklı tarihlerde 14 ayrı evden hırsızlık yapan Gökhan Y. olduğunu belirledi. Gökhan Y., önceki gün Vişnelik Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalıntı bir dizüstü bilgisayar ile çok sayıda çalıntı ziynet eşyası, cep telefonu, sigara ve inşaat malzemesi ele geçirildi. Gökhan Y., yapılan sorgulamanın ardından 'yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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