HABER
  4. Ev sahibini dövüp, 1500 lira ve kredi kartlarını çalan hırsız yakalandı

Ev sahibini dövüp, 1500 lira ve kredi kartlarını çalan hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, hırsızlık için girdiği evde Koray Y.'yi dövüp, cep telefonu ve 1500 lira ile kredi kartlarını çalarak, kaçan İlhan T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ev sahibini dövüp, 1500 lira ve kredi kartlarını çalan hırsız yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, hırsızlık için girdiği evde Koray Y.'yi dövüp, cep telefonu ve 1500 lira ile kredi kartlarını çalarak, kaçan İlhan T., polis ekiplerince gözaltına alındı. İlhan T., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Olay, 22 Aralık günü saat 05.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Koray Y.'ye ait eve pencereden giren İlhan T., 1500 lira ile kredi kartları ve cep telefonu çaldı. Bu sırada uyanıp, hırsızı fark eden Koray Y., İlhan T.'ye elindekileri bırakıp, gitmesini söyledi. Bunun üzerine İlhan T., Koray Y.'yi dövüp, çaldıklarıyla evden kaçtı. Yaralanan Koray Y., çağırdığı sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, İlhan T.'yi dün saklandığı yerde yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan İlhan T., 'gasp ve yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Ev sahibini dövüp, 1500 lira ve kredi kartlarını çalan hırsız yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
3 gündür haber alınamıyordu, sandalyesinde ölü bulundu3 gündür haber alınamıyordu, sandalyesinde ölü bulundu
Kayıp balıkçıyı arayan TCG Alemdar gemisinin çalışmaları kameraya yansıdıKayıp balıkçıyı arayan TCG Alemdar gemisinin çalışmaları kameraya yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

Programa 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı! Oy istemişler

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı: 2014 yılında...

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Giresun'da ilginç manzara! Kızakla kaymayı başaramayınca...

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.