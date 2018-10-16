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Ev sahibini gören hırsız, kendini balkondan attı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 08:28 | Son Güncelleme

ADANA'da hırsızlık için girdiği müstakil evin sahibiyle karşılaşan hırsız, ikinci kattaki balkondan atlayarak, yaralandı.

Ev sahibini gören hırsız, kendini balkondan attı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da hırsızlık için girdiği müstakil evin sahibiyle karşılaşan hırsız, ikinci kattaki balkondan atlayarak, yaralandı. Yerde kanlar içinde yatan hırsızlık şüphelisi Cengiz N. (35), "Vallahi niyetim kötü değildi" dedi.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1630 Sokak'ta meydana geldi. Yatak odasında uzandığı sırada evin içinden gelen sese uyanan Nusret Yaş (34), hırsızla yüz yüze geldi. Ev sahibinden kaçmaya çalışan şüpheli Cengiz N., ikinci kattaki balkondan atladı. Beton zemine çakılıp, yaralanan şüpheliyi gören Yaş, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Kanlar içinde yerde yatan şüpheli, olay yerine gelen polislere hırsız yapmadığını söyleyip, "Valla niyetim kötü değildi" demesi dikkat çekti. Alkollü olduğu gözlenen ve hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Ev sahibini gören hırsız, kendini balkondan attıEv sahibini gören hırsız, kendini balkondan attıEv sahibini gören hırsız, kendini balkondan attıEv sahibini gören hırsız, kendini balkondan attı

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