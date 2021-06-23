Ev sahibini şaşkına çeviren an! Kirpi ve kedi kardeşliği kamerada

Kırıkkale’nin merkeze bağlı Hacılar Beldesinde iki kedi ile birlikte aynı kaptan beslenen kirpi görenlerin içini ısıttı. İlçe sakinlerinden Berat Koyuncu'nun bahçesine sık sık gelen kirpi, bir süre sonra insanlardan kaçmamaya başladı. Kirpiyi fark eden Koyuncu, acıkıp susamış olabileceğini düşündü. Koyuncu'nun önüne koyduğu mamalardan yiyen kirpi, bolca da su içti. Bu esnada Koyuncu'nun bahçesinde baktığı iki kedi de, kirpinin beslenmesine eşlik etti. İlk etapta ürkek bir şekilde birbirine yaklaşan hayvanlar, kısa süre içerisinde birbirine alıştı. Kedileriyle kirpinin beraber beslendiğini gören ev sahibi, şaşkına döndü. Sevimli kirpi ve kedilerin ilginç dostluğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bahçesinde gördüğü kirpiyi cep telefonu kayıt altına alan Koyuncu'nun kirpi ile olan diyaloğu da gülümsetti. Kirpiyi gören Koyuncu, "Acıktın mı, susadın mı sen? Bugün erkenden geldin. Suyunu içtin, mamanı da yiyorsun. Sık sık gel" ifadelerini kullandı.

(İHA - DHA)

