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  4. Ev sahibini şoke eden hırsızlık! "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm"

Ev sahibini şoke eden hırsızlık! "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm"

29.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir apartmanın giriş katındaki camın önünde bulunan saksıdaki çiçeği çalan kişi kameraya yakalandı. Çiçeği çalıp saksıyı bırakan hırsız, ev sahibini de şaşırttı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda ilerlerken bir evin camının önünde duran saksıdaki çiçeği gözüne kestiren yaşlı kadın, önce etrafı kontrol etti. Sonra saksının yanına gelerek çiçeği toprağıyla söküp aldı. Yaşlı kadın bir şey olmamış gibi koparıp yoluna devam etti.

"İLK KEZ BÖYLE BİR HIRSIZLIK GÖRÜYORUM"

Ev sahibi eve geldiğinde, saksıdaki çiçeğini göremeyince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde yaşlı bir kadının saksıdaki çiçeği alarak gittiğini gördü. İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi.

İHA

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Bursa
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