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Ev sahibinin cinsel organını kesti! Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında böylesi görülmedi: İfadesi dehşete düşürdü

14.09.2024 21:34
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Yalova'da ev sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı. Ev sahibi, kiracısını tahliye etmek için eve icra memurları gönderdi. Yaşanan tartışmada kiracı, yanında bulunan bıçakla ev sahibinin cinsel organını kesti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ev sahibinin cinsel organını kesti! Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında böylesi görülmedi: İfadesi dehşete düşürdü

Yalova'da kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı dehşete dönüştü. Yaşanan tartışmada kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesti. İfadesi dehşete düşürem kiracı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNSEL ORGANINI KESTİ

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde ikamet eden Adnan S. (50), aynı binada oturan ev sahibi K.A. (69) ile evine tahliye için icra memurlarını gönderdiği için tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kiracı Adnan S., ev sahibi K.A'yı önce yumrukladı, sonrasında ise elindeki bıçakla cinsel organını kesti. Gözü dönen kiracı, bununla da yetinmeyerek yaşlı adamın kestiği cinsel organını ağzına sokmaya çalıştı. K.A'nın yere düşmesiyle olay yerinden ayrılan Adnan S., daha sonra polise giderek teslim oldu. Kiracısı tarafından cinsel organı kesilen ev sahibi K.A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞETE DÜŞÜREN İFADE: 'AĞZINA SOKMAK İSTEDİM'

Ev sahibinin cinsel organını kestikten sonra teslim olan Adnan S., polise verdiği ifadede ise şunları söyledi:

“K.A. ev sahibim olur. Ben bahçe katında ikamet ederim, K.A. 2 üst katımda ikamet eder. K.A. tahliye olmam için önceki tarihte icra yoluna başvurmuş ve tahliyemiz kesinleşmişti. Kesinleşmeden sonra kendisi ile kira konusunu konuştuk, icrayı uygulamayacağını, icrayı kaldıracağını söyledi. Yaklaşık 1 yıldan fazla süredir sorunsuz otururum. Bugün eşim beni arayarak, ‘İcra memurları geldi. Evden çıkartacaklarmış bizi' dedi. Ben eve gittiğimde memurlar evden ayrılmıştı. Evde bulunurken eşim televizyonun kablosunu kırmış, ben de tadilat yapmak için kırmızı siyah renkli sapı olan bıçak ile televizyon kablosunu tamir ediyordum. Evim zemin katta olduğundan ve bahçeyi gördüğünden orada bahçede uğraşan ev sahibim K.A.'yı gördüm. İkametimin kapı ağzına çıktım, o da yanıma geldi. K.'ya ‘Biz zaten anlaşmıştık, bu icra nereden çıktı' dedim. K. bana 'Ben adamın anasını işte böyle s..' dedi. Bu hakaret üzerine bir anda K'ya bir kez yumrukla vurdum. K.A. yakamı tuttu. Elimle onu itekledim, boştaki elimle onun bol olan pantolonunu biraz aşağı ve öne doğru çektim. Diğer elimdeki bıçakla kemer bölgesinden aşağı doğru kıyafetlerini kestim. Sonra boştaki elimle cinsel organını tuttum. Elimde bulunan kırmızı siyah renkli bıçakla da cinsel organını kestim. Bu bıçakla bilerek isteyerek K.'nın yanına gelmedim. İş yaptığımdan elimde unutmuşum. Böyle bir olayın planını yapmadım, bana hakaret edince aniden bu olay gerçekleşti. Bu cinsel organının parçasını ne yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum. Ancak ağzına sokmak istediğimi biliyorum. Ağzı kapalı olduğundan böyle bir şey yapmam mümkün olmadı. K.A. yere düşünce de 'Adamın s... ağzında olmaz yerinde olur' dedim. Olay biter bitmez K.A'yı orada bırakarak hemen elimdeki bıçakla polis merkezine gelerek teslim oldum. Olay bu şekilde olmuştur, harici bir suçlamayı kabul etmiyorum."

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Kiracı ev sahibi
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