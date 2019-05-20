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Ev sahibinin oğlunu öldüren kiracı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:07 | Son Güncelleme

ANKARA'da anlaşmazlık yaşadığı ev sahibinin oturduğu binaya ateş açarak ev sahibinin oğlu Birol Parlak'ı (45) öldüren Remzi Hantaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da anlaşmazlık yaşadığı ev sahibinin oturduğu binaya ateş açarak ev sahibinin oğlu Birol Parlak'ı (45) öldüren Remzi Hantaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün Altındağ ilçesindeki Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Remzi Hantaş, iddiaya göre anlaşmazlık yaşadığı ev sahibinin oturduğu binaya otomobille sokaktan geçerken ateş açtı. Bu sırada kapının önünde olan ev sahibinin oğlu Birol Parlak, karnına kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Parlak, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün sabah hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçarken Samsun yolunda polis ekipleri tarafından yakalanan Remzi Hantaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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