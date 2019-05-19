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Ev sahibinin oğlunu silahla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 01:26 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Remzi H.'nin ev sahibinin oturduğu binaya otomobiliyle geçerken ateş açması sonucu ev sahibinin oğlu Birol Parlak vurularak yaralandı.

Ev sahibinin oğlunu silahla yaraladı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Remzi H.'nin ev sahibinin oturduğu binaya otomobiliyle geçerken ateş açması sonucu ev sahibinin oğlu Birol Parlak vurularak yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi 1858. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi ile anlaşmazlık yaşayan Remzi H., otomobiliyle sokaktan geçtiği sırada, ev sahibinin oturduğu binaya doğru ateş açtı. Bu sırada kapı önünde bulunan ev sahibinin oğlu Birol Parlak, karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan mahalleli, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, Parlak’ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Parlak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Remzi H.’nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Ev sahibinin oğlunu silahla yaraladıEv sahibinin oğlunu silahla yaraladıEv sahibinin oğlunu silahla yaraladıEv sahibinin oğlunu silahla yaraladı

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