HABER

Ev sahibinin silahla hırsızları kovalaması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı.

Ev sahibinin silahla hırsızları kovalaması kamerada

Zeytinburnu’nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden birinin 45 ayrı suçtan kaydığı olduğu ve arandığı ortaya çıktı.
Zeytinburnu’nda evlere dadanan hırsızlık zanlıları polis operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ö.Y. (23) ve S.P.’yei (21) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde 23 yaşındaki Ö.Y.’nin 45 suçtan kaydı olduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 şüphelinin evlere girdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin girdikleri apartmanda bir daire sakini tarafından silahla kovalandığı görülüyor.

Ev sahibinin silahla hırsızları kovalaması kamerada

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kayıp Cengizhan'ın cesedi bulunduKayıp Cengizhan'ın cesedi bulundu
Yolda düşüp yaralanan gencin yardımına vatandaşlar koştuYolda düşüp yaralanan gencin yardımına vatandaşlar koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zorlu şartlarda mangal kömürü üretiyorlar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar! 'Dünyanın en zor işi'

Cinsel istismar sanığının cep telefonu ve bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor

Merakla bekleniyordu! İşte o tarih...

İntihar etmek için dereye atladı, kendi imkanlarıyla çıkıp 112 Acil'i aradı

İntihar için dereye atladı, yardım çağırdı

Ayasofya Meydanı'nda "Fetih Namazı" etkinliği

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.