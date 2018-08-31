Ev sahibinin sokağa attığı çifte, belediye sahip çıktı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da kirayı ödeyemedikleri için ev sahibi tarafından sokağa atılan Mahir (68) ve Münevver Kaya (67) çiftine, Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Eşyalarıyla birlikte sokakta kalan çift, misafirhaneye yerleştirildi.
Merkez İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde oturan Mahir ve işitme engelli eşi Münevver Kaya, kirayı ve elektrik faturasını ödeyemeyince ev sahibi tarafından dışarı atıldı. Eşyalarıyla sokakta kalan 7 çocuk sahibi Kaya çiftini gören mahalle sakinleri, Van Büyükşehir Belediyesi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığı ekipleri, çaresiz kalan Kaya çiftine sahip çıktı. Belediye ekipleri, Kaya çiftini Büyükşehir Belediyesi'ne ait misafirhaneye yerleştirirken, sokağa atılan eşyaları da bir araçla alınıp, depoda muhafaza altına alındı. Mahir ve Münevver Kaya, kendilerine sahip çıkan belediye yetkililerine teşekkür etti.
Yetkililer, Kaya çiftinin, ev tahsis edilinceye kadar misafirhanede ağırlanacağını açıkladı.
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