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  4. Ev sahipleri gürültüye uyandı! Aç fil, mutfak duvarını yarıp içeri girdi

Ev sahipleri gürültüye uyandı! Aç fil, mutfak duvarını yarıp içeri girdi

22.06.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da Kaeng Krachan ulusal parkında yaşayan Boonchuay adındaki fil, civardaki Chalermkiatpattana köyünde bir eve 'misafir oldu.' Duvarı yıkarak mutfağa giren filin aç olduğu, yiyecek bir şeyler bulmaya çalıştığı ifade edildi.

Ev sahipleri gürültüye uyandı! Aç fil, mutfak duvarını yarıp içeri girdi

Asya'da yiyecek arayışındaki fillerin firarına dair yeni hikayeler gelmeye devam ediyor. Son olarak Tayland'da ulusal park sakinlerinden fil Boonchuay, köydeki evlerden birinin mutfağına daldı.

Ratchadawan Puengprasoppon adlı bir kadın, cumartesi sabahı evinden gelen gürültü üzerine uyandı. Odaları kolaçan etmek için kalkan kadın, fil Boonchuay'ın duvarı yıkıp kafasını mutfaktan içeri sokmuş olduğunu ve yiyecek bir şeyler bulmaya çalıştığını gördü.

Boonchuay daha önce de köydeki evlerden birini 'ziyaret etmişti.' Ulusal park yetkililerinden Itthipon Thaimonkol "Pazar kurulduğunda geliyorlar çünkü yiyeceğin kokusunu alıyorlar" dedi. Hatta Tayland basınına göre Boonchuay daha önceki ziyaretlerinden birinde yine Ratchadawan'ın mutfağına girmiş ve 50 bin bahtlık hasara yol açmıştı.

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KÖYLÜLER ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYOR

Tayland'ın batısındaki bir doğal yaşamı koruma alanında fil popülasyonunu inceleyen Prof. Joshua Plotnik, köylülerin bu durumdan bıktığını ama filleri asla suçlu görmediğini ve çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Çin'de Yunnan eyaletindeki doğal hayatı koruma parkından kaçıp ilerleyişini sürdüren 15 fil gündem olmuştu. Asya'da bu tür olayların arttığına dikkat çeken Plotnik de bunun sebebi olarak kaynakların azalması ve fillerin doğal yaşam alanında insanların engel teşkil ediyor olmasını gösterdi.


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