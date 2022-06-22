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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Bekara ev vermeyene...

22.06.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiracılarının ev bulma, ev sahiplerinin de kiracı seçme konusunda sık sık ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi de "bekara ev vermeme" konusu oluyor. Son olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, "bekara ev vermeme" konusunda önemli bir açıklamada bulundu. Kılıç, medeni hal temelli bekara ev vermeyen kişiye karşı ilgili gerçek kişinin ayrımcılık mağduriyetini giderebilmek adına idari yaptırım uyguladıklarını söyledi.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Bekara ev vermeyene...

Bekar kiracılar, ev ararken bekar kişilere ev vermek istemeyen ev sahipleriyle karşılaşabiliyor. Bu durumda kiracılar açısından ev bulma açısından çeşitli mağduriyetler yaşanabiliyorken konunun çözümünün ne olacağı da merak ediliyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, ev kiralama ile ilgili önemli detaylardan bir tanesi olan bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

BEKARA EV VERMEYENE İDARİ YAPTIRIM

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İl İstişare Toplantısı Van Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Toplantıya Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve uzmanlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 2016 yılında faaliyete geçtiğini anımsattı.

TİHEK’in idari hak arama mekanizmasının en önemlilerinden olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Medeni hal temelli bekara ev vermeyen kişiye karşı ilgili gerçek kişinin ayrımcılık mağduriyetini giderebilmek adına ihlal kararları veriyoruz. Diğer taraftan idari yaptırım uyguluyoruz. Yine bir belediyemizin yabancılara dönük olarak yapmış olduğu ırk temelli ayrımcı bir kamusal hizmetin sunumunda ayrımcı bir muamelenin ön görülmesi doğrultusunda, bunun üzerinde yapmış olduğumuz resen inceleme yetkimiz çerçevesinde, yaptığımız araştırma ve inceleme neticesinde bir idari yaptırım cezası uyguladığımızı ifade etmem gerekiyor” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından toplantı karşılıklı istişare ile son buldu. (İHA)

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