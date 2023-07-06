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  4. Ev sahiplerinden yeni oyun! Çözümü böyle buldular, artık evleri...

Ev sahiplerinden yeni oyun! Çözümü böyle buldular, artık evleri...

06.07.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahiş kira artışları sonrasında yüzde 25 uygulaması getirilmişti. Ev sahipleri bu sene de uygulanacak olan sınırlamaya takılmamak için yeni bir yöntem buldu. Artık evlerini maksimum 11-12 aylık olarak kiraya vermeye başladılar. Böylece ev sahipleri kısa dönem kiralama ile gelirlerini katlıyor.

Ev sahiplerinden yeni oyun! Çözümü böyle buldular, artık evleri...

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri fahiş kira artışları... Yüzde 25 uygulamasının devam etmesi fırsatçı ev sahiplerini sevindirmedi. Durumu lehine çevirmek isteyen ev sahipleri, evlerini kısa dönem vermeye başladılar. Hatta 6 aylık sözleşme yapanlar bile var.

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EV SAHİPLERİNDEN YENİ YÖNTEM

Kira artışları yüzünden son dönemde ev sahibi ve kiracılar karşı karşıya geldi. Bu yüzden davalık olan on binlerce ev sahibi ve kiracı var. Bu noktada ev sahipleri yüzde 25 sınırına takılmamak için evlerini yıllık değilde en fazla 11-12 aylık olarak kiraya vermeye başladı.

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40-50 BİN TL'YE YENİ KİRACI BULUYORLAR

Beşiktaş'ta 2+1 bir dairenin ortalama aylık kirası 20 bin TL. Bu daireyi ev sahibi kiraya verdiği zaman yılın sonunda yüzde 25'lik artışla 5 bin TL zam artışı yapabiliyor. 20 bin TL olan kira, 25 bin TL'ye çıkıyor. Kısa dönem kiralama ile ev sahipleri gelirlerini katlıyor. 25 bin TL'ye eski kiracıya vermek yerine 40-50 bin TL'ye yeni bir kiracı buluyor.

ATV Haber'in haberine göre bir emlakçı "Ev sahipleri artık uzun dönemli kiracı istemiyor. Ev sahibinin istediği yüzde 25 sınırına takılmamak. 15 bin TL kiraya vereceği bir daireden 30-40 bin TL gibi daha fazla para kazanmanın imkanı doğuyor" dedi.

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kiralik ev

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