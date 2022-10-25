Ev sahiplerinin kapıya attığı yaşlı çiftten yürek burkan sözler! 'Televizyona çıktığımız için çocuklarımız bizden utandı'

Arnavutköy'de kiracısı olan yaşlı çifti tahliye etmek isteyen ev sahibi, dışarıda oldukları sırada dairenin giriş kapısının kilidini değiştirmişti. Akşam eve gelen Altıparmak ve Ayşe Doğan çifti, evlerine giremeyince gözyaşlarıyla polisten yardım istedi. Arnavutköy Kaymakamı'nın girişimleriyle yaşlı çift evlerine geri dönmüş, ev sahibine de konut dokunulmazlığının ihlali suçundan işlem yapılmıştı. Gözyaşları eşliğinde yaşadıklarını anlatan Doğan çifti, gündem olmuş, çok sayıda yardım teklifi gelmişti.

YENİ EVLERİNE TAŞINDILAR

Arnavutköy Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı ve Arnavutköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Altıparmak ve Ayşe Doğan çifti için Adnan Menderes Mahallesi'nde kiraladıkları 2+1 daireyi eşyalarıyla birlikte bugün teslim etti. Yeni evlerine yerleşen Doğan çifti, çok mutlu olduklarını ifade etti.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Ulaş, yaşlı çiftin tüm ihtiyaçlarının Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfı ve Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce karşılandığını söyledi. Mahalle Muhtarı Ercan İka, Doğan çiftinin artık kendilerine emanet olduğunu, her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

"ÇOCUKLARIMIZ BİZDEN UTANDI"

Doğan çifti, kendilerine yardımcı olan tüm kurum ve hayırseverlere teşekkür ederken, bu süreçte çocuklarının kendilerini aramadığını söyledi. Çocuklarının, televizyona çıktıkları için, kendilerinden utandığını söyleyen Ayşe Doğan, "Yalnızca mühendis olan torunum geldi bizleri ziyaret etti. Ama o da gitti ve bir daha gelmedi" dedi.

Eşi Altıparmak Doğan'ın yıllarca çalışıp ailesine baktığını söyleyen Ayşe Doğan, "Sokaklardan hurda bile topladı. Oğullarım bir gün olsun, 'Baba neden hurda topluyorsun?' demedi" diye konuştu. Arnavutköy Kaymakamlığı ve Belediyesinin Doğan çiftine kira yardımında da bulunulacağı ifade edildi.

(DHA)