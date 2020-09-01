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Ev salçası yaparken evinin çatısından içeri kamyon girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 17:42 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinden bir evin çatısından içeriye kamyonet girdi, 2 kişi yaralandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden bir evin çatısından içeriye kamyonet girdi, 2 kişi yaralandı. Evinde torunuyla birlikte salça yapan yaşlı teyze ise evin içerisinde kamyonet görünce şoka girdi.
Göltürkbükü Mahallesi Deniz Caddesi üzerinde yaşanan ilginç kazada yokuşta park halinde duran 48 UN 607 aracın freni boşalarak bir anda caddeye çıktı. O esnada 34 FE 1563 plakalı kamyonet sürücüsü Bahattin Karatay otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Karatay, yol kenarından bulunan evin çatısından içeriye girdi. Çatıyı ve duvarları kırıp içeri giren kamyonetin içinde bulunan Şoför Karatay ve Ozan Çelik hafif şekilde yaralandı.
Evinin bahçesinde torunu Selenay Özen ile ev salçası yapan Ayşe Çağlar bir anda evin içerisinde kamyonet görünce şok girdi. Çağlar firen sesi duyduğunu ve daha sonra kamyoneti evin içerisinde gördüğünü ifade ederek, “Domates salçası yapıyordum. Bahçede otururken bir ses geldi. Oturduğum yerden kalkamadım. Kamyoneti evin içerisinde görünce korktum bağırarak kaçtım, çok korktum. Kendimizi dışarıya zor attık, elim ayağım tutmadı korkudan” ifadelerini kullandı.
Kazayı gören çevre sakinleri olayın şokunu atlatır atlatmaz araçtakilerin yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekiplerinin de yardımıyla kamyonetten çıkarılan sürücü Karatay’ı ve yanındaki yolcu Çelik, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Görgü tanıkları ise kazanın yokuşta freni boşalan sürücüsüz bir aracın sebep olduğunu söyledi.

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