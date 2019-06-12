Ev sıcaklığında “Konukevi”

Altındağ Belediyesi Anafartalar Konukevi, ev sıcaklığına sahip yapısıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen hasta ve hasta yakınlarını ağırlıyor.

Altındağ Belediyesi’nin şehir dışından Ankara’ya gelen hasta ve hasta yakınları için hizmete açtığı Anafartalar Konukevi, otel konforunu aratmıyor. Konukevi, bölgenin en önemli ihtiyacına da cevap veriyor. Günlük 112 kişiyi ağırlayabilen Anafartalar Konukevi’nden hastanelerin yönlendirdiği hasta ve hasta yakınları yararlanıyor. Ev sıcaklığındaki konukevi, 1 yılda ortalama 25 bin kişiyi misafir ederek, hasta ve hasta yakınlarının konaklama derdine derman oluyor.

"Kucak açıyoruz"

Altındağ’ın başkentin en yoğun hastane bölgesi olduğunu ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen hasta ve hasta yakınlarına konukevi ile kucak açtıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyaçlarını karşıladığımız konukevimizde, hasta ve hasta yakınlarını günlük olarak ağırlayabildiğimiz gibi, tedavi durumlarına göre uzun süreli de ağırlayabiliyoruz. Hasta ve hasta yakınlarımızın en büyük sorunu konaklama çünkü bunlar hasta ve yakınlarına büyük maddi yük oluyor. Eskiden hastane bahçelerinde, kaldırımlarda kartonların üstünde geceleyen insanlar görürdük. Şimdi çok şükür bu manzaralar yaşanmıyor. Bu sıkıntıyı gidermek için bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hasta ve hasta yakınlarının misafir edildiği konukevinde; çamaşırhane, mutfak, yemek odası, ütü odası ve televizyon odası da bulunuyor” dedi.