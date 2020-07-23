Ev temizliğinde oksijenli su mucizesi! Klozet, buzdolabı, mutfak...

Eczanelerden reçetesiz olarak satın alabileceğiz oksijenli su, ısıya ve ışığa oldukça duyarlıdır. Oksijenli su havaya ve güneş ışığına maruz kaldığında hızlıca etkisini yitirir. Bu nedenle oksijenli su ile ev temizliğinde en iyi sonucu alabilmek için, kapağını açtıktan sonra bir ay içerisinde kullanmaya özen göstermelisiniz. Bu önemli hatırlatmadan sonra ev temizliği için oksijenli suyu nasıl kullanacağınızı paylaşmaya başlıyoruz:

1. ZORLU LEKELERDEN KURTULUN

En zorlu lekelerde zirveyi zorlayan kan lekeleri artık canınızı sıkmasın. Lekenin üzerine bir miktar oksijenli su dökerek birkaç dakika bekletin. Temiz bir bezle lekeyi silip her zamanki gibi yıkadığınızda kan lekesinden eser kalmadığını göreceksiniz.

Beyaz gömleklerin kabusu sarı renkli koltuk altı lekeleri için de bir tarifimiz var: 2 ölçek oksijenli suya 1 ölçek bulaşık deterjanı karıştırarak oluşturacağınız temizleyici sarı bölgeye yayıp temiz bir diş fırçası ile fırçalayın. Bir süre bekledikten sonra soğuk su ile gömleği yıkayın.

Hazırladığınız bu leke çıkarıcıyı çimen ve şarap lekeleri için de kullanabilirsiniz.