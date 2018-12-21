Ev temizliğinde teknolojik çözüm zaman kazandırıyor

İSTANBUL,(DHA) - Uzun ve yorucu bir günün ardından ev temizlemek çalışan kişiler için zahmetli ve zaman kaybı yaratan bir sürece dönüşüyor. Bu durumda çalışan ailelerin en büyük sorunlarından olan ev temizliği teknololoji ile çözülüyor.

Akıllı teknolojiler, iş yaşamında olduğu gibi evde de zamanı daha etkin kullanmada ön plana çıkıyor. Bu anlamda ileri düzey Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen akıllı robot süpürgeler çalışanların imdadına yetişiyor.

EufyRoboVac akıllı robot süpürgeyi Türkiye’de tüketiciye sunduklarını belirten Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, ev içi inovasyonun başta çalışan kadınlar olmak üzere tüm ev halkı tarafından ilgiyle takip edildiğini açıkladı.

Akıllı süpürgenin HEPA filtresi ve yüksek emiş gücü sayesinde ev ve ofis temizliğinin en zahmetli bölümlerinden birini tümüyle otomatik hale getirdiğini vurgulayan Bodur, “EufyRoboVac kızılötesi sensörleri ile zeminde bulunan engelleri ve köşeleri tespit ediyor. Dar alanlarda sıkışmayı önlerken, saksı ve benzeri nesnelere çarpmadan süpürme işlemini gerçekleştiriyor. Böylelikle kullanıcının hiçbir müdahalesine gerek kalmıyor" dedi.