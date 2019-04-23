Ev uyuşturucu imalathanesine çevrilmiş

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Yapılan operasyonda 2 kilo 184 gram esrar da ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bir evde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Mahkemeden alınan arama kararı sonrası dün (pazartesi) öğle saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Hint keneviri yetiştiriciliği için özel düzenek, 2 kilo 184 gram esrar, 1 terazi ile odada yetiştirilen 6 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evdeki T.Ç. (37) ve E.K. (33) gözaltına alındı. Zanlıların sorgularından sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

