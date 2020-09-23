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Ev ve iş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 ev ile 1 iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren ve toplam 22 suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 ev ile 1 iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren ve toplam 22 suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen evden ve iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, 2 ayrı ev ile 1 iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren ve toplam 22 suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Yakalandıktan sonra mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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