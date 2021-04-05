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Ev ve işyerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

05.04.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da evden ve iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da evden ve iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan bir şahısın “Kasten Öldürme” suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 evden 1’de iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede; bahse konu olayların, yanında inşaat bulunan binalarda gerçekleştiği ve şüpheli şahısların kullandıkları aracı uzak bir mesafede bıraktıkları, plakası belirlenen aracın sahibinin güvenlik kamera görüntülerindeki ensesinde “KING” ibareli dövme bulunan S.G. isimli şahıs olduğu, olayları S.A. ve Ö.P. isimli şahıslarla birlikte gerçekleştirdiği tespit edildi. Dün S.G. isimli şahıs Esenyurt’ta kaldığı rezidansta yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, çalınan eşyalardan 1 adet kol saati ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 31 adet fişek ele geçirilmiş, S.A. isimli şahıs Esenyurt’ta Ö.P. isimli şahıs Gaziosmanpaşa’da yakalanmış, Ö.P. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada çalınan eşyalardan 1 adet kol saati ele geçirildi. Ayrıca, Ö.P. isimli şahsın yapılan sorgulamasında; cezaevi firarisi olduğu ve “Kasten Öldürme” suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan ve dün adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.A. adli makamlarca serbest bırakılırken, S.G. ve Ö.P. isimli şahıslar ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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