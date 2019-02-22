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Ev ve merdiven duvarlarını mozaikle süsleyerek sanat eseri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, 4 milyon 800 bin adet mozaik taşı kullanarak evini ve merdiven duvarlarını sanatsal ve çağdaş mozaiklerle süsledi.

Ev ve merdiven duvarlarını mozaikle süsleyerek sanat eseri yaptı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, 4 milyon 800 bin adet mozaik taşı kullanarak evini ve merdiven duvarlarını sanatsal ve çağdaş mozaiklerle süsledi.
Reyhanlı’da yaşayan ve mozaik sanatı ve demirden heykel işi ile uğraşan Mervan Altınorak, kendisine ait 4 dairesini ve bina içerisindeki merdiven duvarlarını 10 kişilik bir ekiple 10 ay çalışarak mozaikle süsledi.
4 MİLYON 800 BİN TAŞ KULLANDI
Daire ve koridorlarının mozaik taşı ile süslenmesinde toplam 4 milyon 800 bin adet mozaik taşı kullanan Altınorak, "Müzelerde de görmüştüm, mozaiğe olan ilgimle hayalimi gerçekleştirmek istedim. İnşaat halinde aldığım 4 evimi mozaikle süslemeye karar verdim. Gerekli hazırlıklarımı da yaparak çalışmaya başladım. Hem evimin iç duvarlarını hem de merdiven duvarlarını sanatsal ve çağdaş mozaiklerle süsledim. Bazı odalarda ise mermer taşı kullandım. Ortaya çok güzel ve farklı bir sanat eseri çıktı. Bu arada bina içi merdiven duvarlarını hayvan figürleri ve çeşitli resimlerle süsledim. Zahmetli olsa da evimin iç duvar ve merdivenlerine farklı bir görünüm kazandırdım, yorgunluğuma değdi" dedi.
SÜS EŞYALARI DA YAPTI
Vazo, anahtarlık, tablo gibi süs eşyaları da yaparak evine daha farklı görünüm kazandırdığını anlatan Altınorak, "Aynı bina içerisinde daire ve merdiven duvarları mozaikle süslü bir binanın Türkiye’de tek olduğunu tahmin ediyorum. Türkiye geneline yayınlaşması için gerekli çabayı gösteriyorum. Yakın zamanda yaygınlaşacağına inanıyorum" diye konuştu.
HUZUR VERİCİ, MÜZEDE GİBİYİM
Günün büyük bölümünü evinde geçiren Nur Altınorak, eşi Mervan’a teşekkür ederek, hayalinden daha farklı ve güzel bir evde yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Sanki müzedeyim, her taraf mozaikle ve mermerle süslü. Huzur verici bir ortamda yaşıyorum. En önemlisi kendimi müzede gibi hissediyorum. Evime gelen misafirlerimin de büyük ilgisini çekiyor. Ayrıca, temizliği de çok kolay. Allah herkese nasip etsin" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ev ve merdiven duvarlarını mozaikle süsleyerek sanat eseri yaptıEv ve merdiven duvarlarını mozaikle süsleyerek sanat eseri yaptıEv ve merdiven duvarlarını mozaikle süsleyerek sanat eseri yaptıEv ve merdiven duvarlarını mozaikle süsleyerek sanat eseri yaptı

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