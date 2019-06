BOGOTA (AA) - Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, dernek çatısı altındaki 21 Türk firmasının yetkililerinin Kolombiya'dan 10 konteynerlik sipariş aldığını söyledi. Önder, Latin Amerika ve özellikle Kolombiya pazarından ithalatçılar ve zincir marketlerden oluşan müşterileri ile Bogota’da B2B (firmadan firmaya) görüşmeleri gerçekleştirdiklerini anlattı. Bölgeden Kolombiya dahil 10 ülkenin 45 zincir market ve ithalatçısı ile temas kuran Türk firmalarının toplamda 588 iş görüşmesi yaptığını dile getiren Önder, Kolombiya’yı merkez alarak Latin Amerika pazarında kalıcı hale gelmek istediklerini kaydetti. Kolombiya’da dernek çatısı altındaki 21 Türk firmasının, Exito, Homecenter, D1, Divan gibi büyük markalar ve zincir marketlerle görüştüklerini anlatan Önder, “Firmalarımızdan 8’i siparişle döndü. Geçen yıl da sipariş almıştık ama bu yıl görüşme esnasında siparişler geldi. Ekonomik değeri tam hesaplanmadı fakat toplamda 10 konteynerlik sipariş alındı.” dedi. Önder, Latin Amerika’dan Kolombiya dışında Meksika, Peru, Şili, Uruguay, Paraguay, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Panama ve Peru’dan ithalatçılar ve zincir marketlerle temas kurduklarını kaydetti. Meksika’ya ayrıca bir sayfa açmayı planladıklarını belirten Önder, bunun için Türk Hava Yollarının (THY) Meksiko seferlerine başlamasını beklediklerini ifade etti. Önder, bölgeye ilk etapta 250 milyon dolarlık bir ihracat hedeflediklerini vurguladı.

Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri Kolombiya pazarında

- Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder: - "Firmalarımızdan 8’i siparişle döndü. Ekonomik değeri tam hesaplanmadı fakat toplamda 10 konteynerlik sipariş alındı”

Business round and Turkish exhibition of articles for home and kitchen in Bogota

