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Ev ve süs hayvanı satıcılarına eğitim semineri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde, il genelinde ev ve süs hayvanı satışı yapan işyeri sahiplerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerine Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Gökhan Gümüş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Ayşe Acar Akosman ve Veteriner Hekim M.

Ev ve süs hayvanı satıcılarına eğitim semineri verildi

Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde, il genelinde ev ve süs hayvanı satışı yapan işyeri sahiplerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerine Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Gökhan Gümüş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Ayşe Acar Akosman ve Veteriner Hekim M. Hasan Eren, Belediye Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim İsmail Atlı konuşmacı olarak katıldı.
Seminerde; hayvan ekolojisi, hayvan davranışları, hayvan bakımı ile hayvan refahı, ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair uygulama yönetmeliği, CITES sözleşmesi, 5199 Sayılı kanun ve yönetmeliği, ev ve süs hayvanı satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği ile konuyla ilgili yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları ile yapılan çalışmalar hakkında eğitimcilere bilgi verildi.

Ev ve süs hayvanı satıcılarına eğitim semineri verildi

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