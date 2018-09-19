Ev yandı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Suriyeli bir ailenin yaşadığı ahşap evde çıkan yangında alevlerin sardığı evde mahsur kalan 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangında, gece saatlerinde Yavuz Sultan Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli bir ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın başladığı sırada evde sadece çocukların olduğunu gören bazı vatandaşlar, ekipler olay yerine ulaşmadan önce içeri girerek 3 çocuğu çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de evden çıkartılan ve vücutlarında yanıklar oluşan 3 çocuğa olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralı 3 çocuk Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yanan binaya müdahale ettiği sırada olay yerine gelen aile fertleri evde yaşları 3 ile 14 arasında 5 çocuğun olduğunu söyledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından güçlükle söndürülürken, yanan binanın içerisinde 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Bunun üzerine çocukların anne babası gözyaşlarına boğuldu ve sinir krizleri geçirdi.

Yangının söndürülmesinin ardından Olay yeri inceleme ekipleri evde bir süre çalışma yaptı. Küçük çocukların cenazeleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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