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Ev yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 12:36 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı müstakil evde kömür sobasından sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ev yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı müstakil evde kömür sobasından sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.
Karşıyaka Mahallesi 2187 Sokak'ta tek katlı bir evde, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların koltuğu tutuşturmasıyla çıkan yangın, kısa sürede bütün evi sardı. Çevre sakirlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da evdeki Halil (46) ve Ayşe Çıntar (43) çifti ile kızları Asiye'yi (17) dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ailenin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İtfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

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Ev yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldıEv yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı

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